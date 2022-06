Dragon Ball, il cosplay di Bunny Bulma da me1adinha è davvero fedele al manga

Bunny Bulma rimane uno dei personaggi di maggior successo di Dragon Ball in ambito cosplay, come dimostra anche l'interpretazione di me1adinha.

Non fosse per le calze a rete, che nell'anime di Dragon Ball sono state colorate di blu, il costume di Mel sarebbe assolutamente identico a quello che abbiamo visto addosso a Bulma negli episodi in cui la ragazza ha dovuto mettere in atto questo... travestimento.

Si trattava in quel momento degli unici abiti femminili puliti in possesso di Oolong (un maiale antropomorfo, non a caso), che Bulma si trova a indossare nelle fasi iniziali del manga e che suscitano inevitabilmente le fantasie del maestro Muten...

Altri interessanti cosplay di Bunny Bulma sono quelli realizzati negli scorsi mesi da itskawaiikitten e dalla celebre Meg Turney.