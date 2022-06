Mount & Blade 2: Bannerlord ha una data di uscita su PS5, PS4 e Xbox

Mount & Blade 2: Bannerlord ha una data di uscita ufficiale su PS5, PS4 e Xbox, appena annunciata da TaleWorlds Entertainment e Prime Matter: il gioco sarà disponibile su console dal 25 ottobre.

Protagonista del miglior lancio del 2022 su Steam per quantità di giocatori, Mount & Blade 2: Bannerlord espande e arricchisce l'esperienza simulativa della serie grazie all'introduzione di diverse nuove feature.

Molto probabilmente la data del 25 ottobre vedrà anche la conclusione del lungo periodo in accesso anticipato per la versione PC, che ha consentito al titolo di ricevere una grande quantità di feedback da parte degli utenti, che hanno così contribuito al suo sviluppo.

"Ambientato due secoli prima del titolo precedente, Bannerlord esplora ancora più nel dettaglio il complesso sistema di combattimento e il vasto continente di Calradia", si legge nella sinossi ufficiale. "Bombarda fortezze nemiche con potenti macchine d'assedio, crea imperi criminali segreti negli oscuri vicoli delle città o sazia la tua sete di potere sul campo di battaglia."

"Esplora conquistando e saccheggiando l'immenso continente di Calradia e incontra nemici e alleati di ogni sorta. Raduna e comanda il tuo esercito e scendi sul campo di battaglia per combattere al fianco delle tue truppe."

"Affronta il gioco a modo tuo! Parti alla conquista del potere assoluto in un mondo aperto e dinamico in cui ogni partita è unica e avventurosa. Crea e sviluppa il personaggio perfetto per il tuo stile di gioco. Potenzia le tue abilità in diversi modi e impara a sfruttare al meglio i benefici offerti dai tuoi numerosi talenti."

"Controlla la disponibilità di beni e merci in un'economia feudale simulata nei minimi dettagli, nella quale il prezzo di ogni bene, dall'incenso ai cavalli da guerra, varia in base a domanda e offerta. Sfrutta il caos a tuo vantaggio! Rifornisci di grano una città devastata da un assedio o libera una via carovaniera infestata dai briganti."

"Metti alla prova le tue abilità tattiche contro rivali provenienti da tutto il mondo in una vasta gamma di modalità multigiocatore, dalle più piccole schermaglie a immensi, epici assedi che coinvolgono centinaia di giocatori. Sgomina i tuoi nemici grazie all'intuitivo ma complesso sistema di combattimento, tanto facile da imparare quanto difficile da padroneggiare."