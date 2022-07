Fortnite x Dragon Ball sarà la più grossa collaborazione, tra durata e contenuti?

Sembra che la collaborazione Fortnite x Dragon Ball sia destinata ad essere la più grande mai vista per il gioco Epic Games, sia per quanto riguarda la durata che i contenuti previsti, almeno stando a quanto riferito dall'utente Twitter Shiina, che in passato si è sempre dimostrato affidabile sulla anticipazioni riguardanti Fortnite.

Abbiamo visto ieri già tre personaggi del crossover svelati da un leak, ma non si tratta degli unici elementi in arrivo nella nuova collaborazione tra Fortnite e Dragon Ball, di cui attendiamo comunque l'annuncio ufficiale da parte di Epic Games.



Secondo quanto riferito da Shiina, l'evento crossover è previsto durare ben 7 settimane intere, cosa che lo rende il più lungo mai visto in Fortnite e dimostra anche la quantità di lavoro che l'ha caratterizzato.



Per quanto riguarda i contenuti previsti, si parla di 4 skin personaggio (di cui dovrebbero essere certi Goku, Vegeta, Beerus e probabilmente un personaggio femminile), una schermata evento per la lobby, molte quest in arrivo, ricompense gratuite, un oggetto appartenente alla "Capsule Corp" da usare in Battle Royale e modalità Creativa, un luogo speciale identificato come "Preheat" e un nuovo glider chiamato "Attack Ball".

Non solo, sono previste anche alcune variazioni specifiche per questo evento, che vanno a introdurre alcune caratteristiche inedite mai viste prima. Tra queste, particolarmente interessante sembra essere l'introduzione della Kamehameha come probabile nuova abilità mitica, con la possibilità di utilizzare l'iconico attacco della serie Dragon Ball all'interno di Fortnite.