PlayStation Plus Extra e Premium, giochi PS5 e PS4 di luglio 2022 disponibili da oggi

I giochi PS5 e PS4 riservati agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium per il mese di luglio 2022 sono disponibili per il download a partire da oggi, 19 luglio.

Come ricorderete, la lista dei titoli includeva Stray (la recensione l'avete letta, sì?), Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Marvel's Avengers e svariati episodi di Assassin's Creed, fra cui l'affascinante The Ezio Collection.

Ecco di nuovo l'elenco dei giochi:



Stray | PS5, PS4

Final Fantasy VII Remake Intergrade | PS5

Marvel's Avengers | PS5, PS4

Assassin's Creed Unity | PS4

Assassin's Creed IV Black Flag | PS4

Assassin's Creed Rogue Remastered | PS4

Assassin's Creed Freedom Cry | PS4

Assassin's Creed: The Ezio Collection | PS4

Saints Row IV: Re-Elected | PS4

Saints Row: Gat out of Hell | PS4

Spirit of the North: Enhanced Edition | PS5

L'era glaciale: La strampalata avventura di Scrat | PS4

Jumanji: Il videogioco | PS4

Paw Patrol on a Roll! | PS4

ReadySet Heroes | PS4

No Heroes Allowed! | classici PSP

LocoRoco Midnight Carnival | classici PSP

Certo, non è mancato qualche problemino: prima si è verificata la faccenda dei tre classici prima annunciati e poi rimossi, che includevano l'originale Dino Crisis per PlayStation; poi è spuntata la questione del download bloccato di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per chi possiede il gioco base.