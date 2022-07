Sonic Origins, ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa

Sonic Origins si mostra con l'immancabile trailer con i riconoscimenti della stampa internazionale, che ha accolto la raccolta prodotta da SEGA in maniera prevalentemente positiva.

Sebbene infatti gli sviluppatori non fossero soddisfatti e avevano chiesto un rinvio per sistemare alcuni problemi tecnici, il quadro generale non ha messo in evidenza questi inconvenienti e i giochi inclusi nel pacchetto risultano ben adattati alle nuove piattaforme.

Nella recensione di Sonic Origins, in particolare, abbiamo scritto che "si pone senza dubbio come la migliore collection degli episodi classici della serie SEGA, forte di un lavoro di remastering solido e attento."

Come saprete, la raccolta offre in un'unica soluzione Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 e la combinazione di Sonic the Hedgehog 3 e Sonic & Knuckles, dunque tutte le avventure classiche del porcospino blu.