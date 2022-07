Tekken: Bloodline, trailer con data di uscita per la serie Netflix

Tekken: Bloodline è protagonista del suo primo trailer ufficiale in italiano, pubblicato da Netflix per rivelare la data di uscita della serie: sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 18 agosto.

Dopo il video con Katsuhiro Harada, Tekken: Bloodline sembra dunque pronto al debutto, per la gioia dei tantissimi fan del picchiaduro a incontri prodotto da Bandai Namco.

"Fin da piccolo Jin Kazama impara dalla madre le tecniche di autodifesa della famiglia. Ciò nonostante non può fare nulla quando una mostruosa forza malefica distrugge tutto ciò che ama, stravolgendo per sempre la sua vita", si legge nella sinossi del video.

"Arrabbiato con se stesso per non essere stato in grado di intervenire, Jin si vota alla vendetta e per ottenerla insegue il potere assoluto. La sua ricerca lo spinge verso la battaglia più importante al mondo: il King of Iron Fist Tournament."