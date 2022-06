Tekken: Bloodline, video da Netflix con Katsuhiro Harada che svela qualcosa sulla storia

Tekken: Bloodline è tornato a farsi vedere in occasione della Geeked Week di Netflix, con un interessante video incentrato su alcuni elementi della storia, introdotto e spiegato da Katsuhiro Harada, responsabile della serie Bandai Namco.

Come spiega Harada, producer storico della serie Tekken, questi spezzoni della serie animata risultano particolarmente interessanti perché mettono in scena, per la prima volta, alcuni aspetti della sceneggiatura originale e della storia complessiva della serie videoludica che non sono mai stati mostrati in maniera chiara.

Per esempio, possiamo vedere alcuni frammenti di vita di Jin Kazama insieme alla madre, Jun, presso Yakushima, potendo così vedere qualcosa di più preciso sul loro rapporto, sull'addestramento del ragazzo e sulle conversazioni tra madre e figlio. Harada sostiene inoltre di rendersi conto di aver messo Jin sempre in situazioni piuttosto dure nella serie di videogiochi, cosa di cui in qualche modo è dispiaciuto.

Trattandosi di una serie molto lunga, la storia di Tekken è diventata piuttosto complessa ed è anche alquanto articolata per essere quella di un picchiaduro. Per questo motivo, secondo Harada, si trattava di un soggetto interessante da mettere in scena in una serie animata. Questo consentirà inoltre, anche ai fan più appassionati, di scoprire alcuni retroscena che non risultavano chiari finora.

Tekken: Bloodline è stato annunciato lo scorso marzo, con uscita prevista nel 2022 ma senza ancora una data precisa.