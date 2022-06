Cuphead: The Delicious Last Course, gameplay trailer e prezzo del DLC in arrivo a giugno

Studio MDHR in occasione del Summer Game Fest 2022 ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Cuphead: The Delicious Last Course, il DLC che sarà disponibile il prossimo 30 giugno. Per l'occasione è stato svelato anche il prezzo dell'espansione che sarà di 7,99 euro per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Steam e GOG).

Con l'uscita di The Delicious Last Course ormai alle porte, Studio MDHR ha condiviso un messaggio per tutti i fan che hanno supportato Cuphead in questi anni:

"È surreale dirlo, ma l'uscita di The Delicious Last Course è davvero dietro l'angolo!", ha detto Maja Moldenhauer, produttore esecutivo e direttore dello studio MDHR. "Questo gioco è stato letteralmente un lavoro d'amore e non vediamo l'ora di vedere cosa pensa la meravigliosa community di Cuphead di questa entusiasmante nuova avventura. In particolare, siamo entusiasti di condividere finalmente la storia della signora Chalice, e mi sento così orgoglioso del nostro team per aver aumentato il livello artistico in ogni reparto, dal design, all'animazione, alla musica."

In Cuphead: The Delicious Last Course, Cuphead e Mugman saranno accompagnati da Ms. Chalice in un'avventura inedita ambientata su un'isola tutta nuova, Isola Calamaio. I nostri eroi potranno contare su nuove armi, amuleti e le abilità di Ms. Chaliche per affrontare i boss dell'espansione e aiutare Pinzimonio Salieri a scoprire i misteri del Calice delle Meraviglie.