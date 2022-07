Oddworld: Soulstorm, trailer annuncia la versione Nintendo Switch con tanto di Collector's

Oddworld: Soulstorm arriverà anche su Nintendo Switch, ora è ufficiale: il publisher Microids ha pubblicato un trailer per annunciare la notizia e rivelare due edizioni limitate per il gioco: la Collector's Oddition e la Limited Oddition.

Si è dunque rivelato fondato il rumor secondo cui Oddworld: Soulstorm è in uscita su Nintendo Switch, sebbene al momento non ci sia un data: per quella bisognerà attendere ancora un pochino.

Oddworld: Soulstorm, la Collector's Oddition

Oddworld: Soulstorm, la Limited Oddition

Tornando invece alle edizioni speciali, la Collector's Oddition di Oddworld: Soulstorm includerà una copia del gioco, una statuina di Abe, un portachiavi, una custodia in metallo che può contenere fino a 24 cartucce, un tatuaggio temporaneo, degli adesivi, tre stampe e un lussuoso artbook da 160 pagine.

Per quanto riguarda infine la Limited Oddition, offrirà solo una copia del gioco, le tre stampe e la custodia metallica serigrafata che può fungere da contenitore per le cartucce dei giochi per Nintendo Switch.