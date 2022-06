Sonic Origins: gli sviluppatori non sono soddisfatti, avevano chiesto a Sega di rinviare la raccolta

Simon Thomley, una delle figure chiave dietro le remaster di Sonic Origins, ha svelato su Twitter che gli sviluppatori non sono soddisfatti dello stato in cui versa la raccolta e che addirittura avevano chiesto a Sega di posticipare il lancio per risolvere i problemi presenti.

Thomley è uno sviluppatore di Headcannon Games, lo studio che si è occupato delle rimasterizzazioni di Sonic 1, 2, e 3 in collaborazione con Christian Whitehead. Su Twitter ha spiegato che a causa del poco tempo a disposizione le remaster erano afflitte da alcuni problemi ma che una volta "assemblate" da Sega per Sonic Origins ne sono spuntati di nuovi.

"Questo è frustrante. Non mentirò dicendo che non c'erano dei problemi nel materiale che abbiamo dato a Sega, ma quello che c'è in Sonic Origins non è neppure ciò che abbiamo realizzato", ha detto Thomley.

"L'integrazione dei giochi nella raccolta ha introdotto alcuni bug che la logica vorrebbe far credere che siano una nostra responsabilità. Molti di loro non lo sono. Per quanto riguarda Origins, eravamo degli esterni che creavano un progetto separato che è stato poi trasformato in qualcosa di completamente diverso. Sapevamo che ci sarebbe stato molto crunch e abbiamo lavorato in modo da riuscire a completare lo sviluppo in tempo per la pubblicazione."

"Ancora una volta, posso assumermi la responsabilità dei miei errori e quelli della mia squadra.. Alcuni errori, aspetti trascurati, lavori affrettati, alcune cose che abbiamo notato ma che non ci è stato permesso di correggere verso la fine. Non è assolutamente perfetto e parte della colpa è nostra. È complicato."

"Sono estremamente orgoglioso del mio team per i risultati ottenuti sotto una tale pressione, ma ognuno di noi è molto scontento dello stato di Origins. Non eravamo nemmeno molto entusiasti del suo stato prima di consegnare i giochi a Sega ma molto era al di fuori del nostro controllo".

Dati i problemi presenti nei giochi della raccolta Headcannon Games ha chiesto a Sega di posticipare il lancio del gioco, per dare tempo al team di risolverli. Una richieste che tuttavia è stata negata dalla compagnia giapponese.

"Abbiamo chiesto di apportare correzioni importanti prima della consegna, ma non ci è stato consentito a causa delle regole per l'invio e l'approvazione. Abbiamo chiesto in anticipo e ripetutamente un rinvio, ma ci è stato detto che non era possibile."

"Ci siamo anche offerti di tornare a lavorarci per correzioni e aggiornamenti post-lancio: non sappiamo ancora se potremo farlo."

Sonic Origins è stato accolto positivamente dalla critica internazionale, ma alcuni giocatori si stanno lamentando sui social per alcune magagne presenti nelle remaster della raccolta che erano assenti nei giochi originali, tra cui problemi di collisioni, dell'audio di gioco, dell'IA di Tails in Sonic 2 e i titoli delle tracce musicali della sezione Museo completamente errati.

Sonic Origins da ieri è disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Rimanendo in tema ieri Yuji Naka ha praticamente confermato che alla colonna sonora di Sonic 3 aveva contributo Michael Jackson.