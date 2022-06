Fire Emblem Warriors Three Hopes: update 1.0.1 disponibile, ecco le correzioni

È stato pubblicato un nuovo aggiornamento per Fire Emblem Warriors: Three Hopes, esclusiva Nintendo Switch. Si tratta dell'update 1.0.1, che include le seguenti correzioni:

Corretto un raro problema per cui il gioco a volte si blocca alla fine di un evento.

Corretto un raro problema per cui il gioco a volte si blocca quando si passa dal Campo base alla Mappa di guerra.

Corretto un raro problema per cui, dopo aver selezionato un file in cui salvare nella schermata di salvataggio, la schermata non cambia e i progressi sono bloccati.

È stato risolto un problema per cui l'avanzamento di alcune battaglie in determinate sequenze fa sì che il giocatore si blocchi e impedisca i progressi.

È stato risolto un problema a causa del quale l'utilizzo di un Partner Special in determinati momenti fa sì che il Partner Special non si concluda e impedisca i progressi.

È stato risolto un problema per cui il controllo del Lock-On non funziona quando si controlla il gioco con il Joy-Con destro o sinistro tenuto in orizzontale.

Risolti vari altri problemi per migliorare il comfort di gioco.

Non ci sono quindi molte novità per questo update di Fire Emblem Warriors: Three Hopes, in quanto l'aggiornamento si occupa unicamente di risolvere alcuni problemi.

Alcuni personaggi di Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Ecco la nostra recensione di Fire Emblem Warriors: Three Hopes.