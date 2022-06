Gamers Arena sarà al Nerd Show di Bologna Fiere nel week end del 25/26 giugno 2022

Gamers Arena è lieta di confermare la propria presenza al Nerd Show di Bologna. Si tratta di una fiera che unisce fumetti, videogiochi e popcolture che si terrà nel week end del 25/26 giugno 2022 presso Bologna Fiere.

Gamers Arena sarà accompagnata, come sempre, dai brand che hanno fatto della competizione e-Sport il loro punto più alto, si potrà partecipare ai tornei gratuiti di Call of Duty: Warzone e Valorant e anche di farvi divertire con i tornei di tutti gli altri giochi che da sempre danno una dimensione sfaccettata all'Arena, tra i quali Just Dance, Mario Kart 8 Drive, Rocket League, Fortnite, Fifa22.

Una fornitissima Area NEXT-GEN vi garantirà un'immersione a 360 gradi con i fantastici monitor Mobiuz EX2510S che spingono le console PlayStation 5 e XBOX Series X|S fino a 120 Hz. Venitele a provare con titoli top sul mercato come Call of Duty War Zone, Sniper Elite V, MotoGP22 Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West ,Ratchet&Clank ,Elden Ring, Halo Infinite, Psychonauts, Crossfire X, Forza Horizon 5 e Rainbow Six Extraction.

Non può mancare nemmeno una fornitissima Area Nintendo dove con Nintendo Switch montata su più postazioni, si potrà scegliere tra grandi classici e titoli novità tra cui Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Triangle Strategy, Wario Get It Together, Shin Megami Tensei V, The Legend of Zelda - Breath of the Wild, Metroid Dread, Fire Emblem Warriors: Three Hope,Kirby e la terra perduta e Nintendo Switch Mario Strikers Battle League Football.

Infine, ma non meno importante, la King Of The Ring, con sfide continue del pubblico a vari player, supportata e presentata dal dinamico e travolgente presentatore Locke E nelle apposite zone ci si potrà divertire con i vari titoli in voga tra cui Just Dance 2022 e quelli unici ed esclusivi targati Gamers Arena tra cui Guitar Arena e Mario Kart 8 Drive.