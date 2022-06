Power Chord, provato il rock & roguelite a base di carte e strategia

I giochi di carte ci hanno abituati a esperienze anche molto diverse fra loro, ma l'ambientazione scelta da Big Blue Bubble per il suo nuovo titolo è effettivamente qualcosa di originale: una sorta di mondo post-apocalittico dominato da mostri e mutanti che venerano il rock, e che combattono chitarre alla mano per il controllo del territorio. A ogni accordo di quinta ben assestato corrisponde un colpo di straordinaria potenza, sferrato da diverse tipologie di guitar hero. L'obiettivo? Sopravvivere con un'unica "vita" a tutti gli scontri di un percorso che culmina con l'immancabile boss fight, giocando bene le proprie carte .

Struttura: si parte per il tour!

Power Chord, il percorso che dovremo affrontare

Come accennato in apertura, la struttura di Power Chord consiste in una serie di percorsi costellati di scontri, a cui dovremo cercare di sopravvivere sfruttando l'unica barra della salute a disposizione dei quattro membri della nostra band. Non sarà facile, visto che il percorso si conclude con un impegnativo boss fight.

Le carte, visualizzate nella parte bassa dello schermo, consentono di eseguire determinate azioni durante ogni turno, sulla base dei punti disponibili e del "prezzo" di ogni movimento, che si tratti di un attacco o di un'occasione per irrobustire in qualche modo i nostri personaggi, creando delle barriere o potenziando le loro corazze così che possano resistere agli attacchi della quadra nemica.

Naturalmente non dovremo davvero completare l'intero percorso d'un fiato e senza alcun aiuto: il tabellone prevede la possibilità di scegliere delle diramazioni che includono aree di sosta presso cui ricaricare le batterie, letteralmente, e magari riportare in vita componenti della band che abbiamo perso lungo il cammino. Oppure l'immancabile negozio, presso cui spendere i gettoni guadagnati fino a quel momento per l'acquisto di potenziamenti.

La demo di Power Chord che abbiamo provato include uno di questi percorsi completi, ma è stato necessario farci due giri per comprendere alcuni meccanismi, mentre altri sono rimasti nebulosi e chissà, magari riusciremo ad approfondirli in sede di recensione. Di certo sul fronte dei contenuti ci sono tante cose ancora da scoprire, come i personaggi sbloccabili con cui potremo ridisegnare il gruppo di partenza, divisi ovviamente per tipologia.