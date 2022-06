Disgaea 6 Complete, recensione

Uscito lo scorso anno su Nintendo Switch - ma in Giappone aveva esordito sei mesi prima anche su PlayStation 4 - Disgaea 6: Defiance of Destiny ha rappresentato una specie di passo falso per la famosissima serie di strategici targati Nippon Ichi . Pur essendo un ottimo GDR, il gioco cercava di abbracciare un pubblico più ampio e smaliziato con una risma di semplificazioni forse eccessive agli occhi dei veterani che hanno seguito il franchise dai suoi esordi su PlayStation 2, e il comparto tecnico appena sufficiente non aveva certo aiutato a elevarlo sopra i suoi predecessori.

Il resto, purtroppo, è deludente. Disgaea 6 consente di scegliere tra tre diverse impostazioni grafiche (Graphics, Balanced e Performance). Nella versione Switch, era meglio impostare Balanced poiché, pur sporcando la grafica, riusciva a mantenere una fluidità migliore rispetto a Graphics, che invece scambiava la stabilità per un mediocre antialiasing. Performance, dal canto suo, non aveva neanche senso, tanto era inguardabile a causa della risoluzione sacrificata. Su PlayStation 5 le tre modalità sono ridondanti, dato che Performance e Graphics restituiscono pressoché la stessa immagine, e comunque con una definizione nettamente migliore e una fluidità a 60 fotogrammi stabili rispetto alla console Nintendo.

Disgaea 6 è stato pensato come un punto d'inizio ideale per nuovi giocatori, e non è un caso che lo sviluppatore giapponese sia passato completamente al 3D, abbandonando gli sprite bidimensionali che si muovevano sulle mappe isometriche per rivolgersi a un pubblico più moderno. La scelta, che gli affezionati come noi non avevano visto di buon occhio, si è poi rivelata più convincente del previsto. Ci mancherà la pixel art d'altri tempi, ma i nuovi modelli tridimensionali, grazie all'ottimo cel shading e alle buone animazioni, sono più coerenti col comparto artistico generale, dando il meglio di loro nelle spettacolari cinematiche degli incantesimi e degli attacchi speciali.

Fa sorridere, e alcuni personaggi, come il pomposo Misedor o l'isterico Ivar, sono davvero esilaranti, ma manca di quella dissacrante genialità che caratterizzava i precedenti episodi. Zed è un po' troppo stereotipato per essere uno zombi che si rincarna all'infinito, ma se conoscete l'inglese qualche risata ve la farete di sicuro, dato che il gioco, purtroppo, non è stato localizzato nella nostra lingua.

Se questo è il vostro primo Disgaea, sappiate che la narrativa non è mai stata il punto forte del franchise. Le trame sono così deliranti che si arriva alla fine senza aver capito bene che cos'è successo e perché; non aspettatevi chissà quali picchi di scrittura, dato che i dialoghi sono perlopiù gag dal sapore molto nipponico che giocano sulle assurdità dei vari personaggi, ma la storia di Zed, uno zombi che dà la caccia al Dio della Distruzione , non è esattamente la più brillante della serie.

Impostando sempre più "pensieri", possiamo automatizzare completamente le battaglie, scrivendo in prima persona l' intelligenza artificiale dei nostri personaggi. È un'operazione complicata che richiede tempo e pazienza, ma che potrebbe diventare una preziosa risorsa per i giocatori che intendono darsi al "grind" sfrenato.

Un'ultima novità che abbiamo sfruttato meno, ma comunque apprezzato, è la Demonic Intelligence . Questa funzione ricorda il sistema Gambit di Final Fantasy XII: in pratica possiamo impostare per ogni personaggio uno o più pensieri, cioè direttive legate a circostanze e logiche che automatizzano i comportamenti in battaglia. Per esempio, possiamo fare in modo che un personaggio si curi usando un consumabile ogni volta che la sua salute scende sotto una determinata percentuale, che attacchi solo in determinate circostanze e così via.

Il Juice Bar è invece una funzionalità che permette di distribuire a piacimento i punti esperienza e il Mana guadagnati in eccesso dai personaggi che non se ne farebbero più niente. Il Juice Bar serve quindi a microgestire le unità in modo ancora più preciso, ma purtroppo richiede una quantità esorbitante di HL (i soldi del Netherworld, insomma) per essere impiegato spesso.

Oltre ai punti esperienza, che servono a crescere di livello, ogni unità guadagna anche Mana, una risorsa necessaria a potenziare incantesimi e tecniche speciali, imparare nuove Evility (passive mutuate dai precedenti Disgaea) e così via. Il Mana serve anche a convocare la Dark Assembly , una specie di minigioco in cui si scommette sul consenso dei senatori del Netherworld in merito alle nostre richieste. Questa funzione storica della serie torna con una miriade di opzioni, tra le quali spicca il sistema della Super Rincarnazione che permette di far ripartire un personaggio da livello 1 conservando le abilità apprese e una percentuale delle statistiche raggiunte: in questo modo, quando aumenterà di livello, i suoi parametri raggiungeranno valori sempre più alti.

Spiegare un titolo come Disgaea è un'impresa titanica, se non altro perché le dinamiche di gioco sono numerosissime e dipendono le une dalle altre. È sempre stato questo il punto di forza della serie Nippon Ichi, che può essere giocata e goduta senza approfondirla troppo; ma chi adora la microgestione di oggetti, statistiche e sinergie potrebbe letteralmente trascorrere centinaia di ore su un titolo che ne abbisogna di una trentina circa per essere completato solo come campagna principale.

Combattimenti a turni

Disgaea 6 Complete, i combattimenti sono a turni

Spendiamo due parole sul sistema di combattimento per tutti quei lettori che non hanno mai messo le mani su un Disgaea. Come abbiamo detto, spiegarlo per filo e per segno sarebbe difficile, perciò vi consigliamo di scaricare la demo disponibile sul PlayStation Store: sarà un buon tutorial e potrete importare i salvataggi nel gioco finale. Detto ciò, Disgaea 6 è uno strategico a turni. Una volta scelta una missione, bisognerà sconfiggere ogni nemico per vincere la battaglia, che comincia schierando un certo numero di unità del nostro esercito.

Lo scontro alterna poi il turno del giocatore e quello dei nemici. Nel suo turno, il giocatore può spostare i suoi personaggi, farli attaccare o compiere altre azioni, senza seguire un ordine preciso come succede in molti altri strategici. Per esempio potete compiere un'azione con un personaggio, muoverne un altro e poi spostare il precedente al suo posto e così via. I personaggi, inoltre, non seguiranno gli ordini impartiti finché non avrete dato il vostro OK col comando Execute o non avrete concluso il vostro turno, e nel secondo caso ogni ordine in sospeso sarà eseguito prima che tocchi ai nemici.

Disgaea 6 Complete, non potevano mancare i mitici Prinny

Oltre a essere straordinariamente versatile, il sistema di combattimento di Disgaea 6 contempla una varietà smodata di meccaniche e funzionalità. Ci sono gli attacchi multipli e quelli combinati; i personaggi si possono sollevare a vicenda per lanciarsi da un punto all'altro della mappa e guadagnare terreno, oppure formare assurde torri umane per raggiungere posizioni sopraelevate altrimenti inaccessibili. Torna anche il Geo Panel: praticamente una parte della mappa potrebbe essere influenzata da manufatti chiamati Geo Symbol che conferiscono alle unità sopra di essa vantaggi o svantaggi. Il giocatore può manipolare il Geo Panel, intervenendo sui Geo Symbol, per appropriarsi di quei vantaggi o indebolire i nemici nei modi più fantasiosi e creativi.

Seppur leggermente semplificato rispetto al passato, il sistema di combattimento di Disgaea 6 non ha nulla da invidiare ai precedenti episodi. Mancano alcune meccaniche, come la possibilità di brandire i mostri come armi o la modalità Revenge ma, come si suol dire, il troppo stroppia e i contenuti, in fondo, non mancano: tra la campagna principale, le missioni DLC incluse gratuitamente nella versione Complete fin dall'inizio e le mappe procedurali dell'Item World, Disgaea 6 è un titolo ricchissimo che non può deludere gli appassionati degli strategici a turni e delle assurdità tutte giapponesi, ma che può sembrare antiquato a chi cerca qualcosa visivamente più al passo coi tempi.