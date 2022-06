Nintendo Switch Online: l'app N64 aggiunge Pokémon Snap con l'Update 2.4.0

L'app per Nintendo 64 di Nintendo Switch Online ha ricevuto poche ore fa l'update 2.4.0. L'obiettivo principale dell'aggiornamento all'apparenza è quello di aggiungere Pokémon Snap tra i giochi disponibili per gli abbonati al tier "Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo", ma i dataminer hanno scovato qualche altra piccola modifica.

Sebbene Nintendo non pubblichi mai le note ufficiali per questa tipologia di aggiornamenti, il dataminer OatmealDome ha trovato delle ulteriori novità all'interno dei file dell'update. Nulla di particolarmente rilevante per i giocatori, ma le riportiamo comunque di seguito:

È stato aggiunto Pokémon Snap. Dato che la versione europea ha 4 ROM (una per lingua), ci sono 4 box nella schermata di selezione.

È stato aggiunto il testo "Il microfono non può essere usato mentre il controller viene impugnato in questo modo" (a quanto pare importato dall'app del Famicon di Nintendo Switch Online). Nintendo sta iniziando a rimuovere i commenti dai file di configurazione, rendendo difficile capire cosa è stato modificato.

È stata aggiunta una CPU hack a Star Fox 64 e Kirby 64.

L'eseguibile AOT e i file PCB di F-Zero X e Mario Golf sono stati cambiati.

Come detto, si tratta di modifiche trascurabili dai giocatori, con Pokémon Snap, lo spin off fotografico della serie Game Freak, che dunque rappresenta la portata principale dell'aggiornamento.

Rimanendo in casa Nintendo, secondo l'insider Zippo la prossima settimana ci sarà un "grande Direct" in cui verrà annunciato un nuovo Donkey Kong.