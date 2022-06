Hogwarts Legacy: bonus delle edizioni speciali scoperti con un leak del sito ufficiale

Un utente di Reddit ha condiviso una scoperta fatta tramite il sito ufficiale di Hogwarts Legacy: una lista di contenuti aggiuntivi digitali, che potrebbero indicare l'arrivo di DLC o di una versione speciale con bonus preorder. Nel codice del sito si parla infatti di una "Digital Deluxe Edition".

Ecco la lista dei bonus che dovrebbero essere inclusi in una possibile edizione speciale di Hogwarts Legacy:

Cavalcatura Thestral

Dark Arts Cosmetic Pack

Dark Arts Battle Arena

Dark Arts Garrison Hat

72 ore di accesso anticipato

Kelpie Robe

Steel Case

Antica bacchetta magica volante con libri

La lista include varie voci, alcune probabilmente sono elementi digitali come la cavalcatura Thestral, i pacchetti "Dark Arts" (Arti oscure) e ovviamente l'accesso anticipato di 72 ore. La Steel Case si descrive da sola, ma secondo il creatore del post su Reddit, negli USA potrebbe essere un'edizione esclusiva di BestBuy (sulla base di precedenti giochi di Warner Bros.): per l'Italia per ora è impossibile fare congetture.

Si potrà volare ma non giocare a Quiddich in Hogwarts Legacy

Infine, nella lista dei contenuti di Hogwarts Legacy si parla della "Antica bacchetta magica volante con libri": in questo caso, come indicato dal redditor, potrebbe essere un oggetto da collezione fisico, vista la nomenclatura.

Ovviamente, tutto questo è solo un leak, non informazioni ufficiali. È possibile che le informazioni trovate sul sito siano solo dei segnaposto e che non siano completamente aggiornate o corrette. Sappiamo anche che Hogwarts Legacy non includerà microtransazioni o acquisti in-game, quindi è possibile che questi contenuti digitali aggiuntivi siano esclusivi delle varie edizioni.

Recentemente abbiamo anche visto il video di un buffo bug di Hogwarts Legacy mostrato da Avalanche.