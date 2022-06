Nintendo: "grande Direct" la prossima settima svelerà un nuovo Donkey Kong, per un insider

Oltre alle novità relative a Xenoblade Chronicles 3 svelate pochi giorni fa, a quanto pare Nintendo potrebbe avere in programma un altro Direct la prossima settimana in cui annuncerà un nuovo gioco di Donkey Kong. A lanciare l'indiscrezione è stato il noto insider Zippo sul suo blog.

Stando alle fonti di Zippo, i lavori sul nuovo Donkey Kong sono stati già completati e addirittura il gioco è entrato in fase gold, e dunque è pronto per il processo di masterizzazione delle copie che precede la distribuzione nei negozi.

Dokey Kong e Diddy Kong

Sempre secondo Zippo, l'annuncio ufficiale da parte di Nintendo potrebbe avvenire durante la prossima settimana, durante un presunto "grande Direct", che dunque potrebbe includere altre succulenti novità per i possessori di Switch.

Ovviamente raccomandiamo di prendere con le pinze tutte le indiscrezioni qui sopra. In passato Zippo ha "azzeccato" diverse previsioni, come l'arrivo di Persona 5, 4 e 3 su più piattaforme, ma ne ha anche sbagliate alcune. Per scoprire la verità in ogni caso dovremo attendere solo una manciata di giorni.

Rimanendo in casa Nintendo, ieri Hello Games ha annunciato la data di uscita di No Man's Sky per Switch.