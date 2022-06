No Man's Sky: trailer svela la data di uscita su Nintendo Switch

Hello Games ha annunciato la data di uscita di No Man's Sky per Nintendo Switch, fissata per il prossimo 7 ottobre 2022. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato proprio alla versione per la console della grande N, che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Per chi non lo conoscesse, No Man's Sky è un ibrido tra un simulatore di esplorazione spaziale e un titolo con meccaniche survival, in cui il giocatore si avventura in un universo sconfinato con un numero praticamente infinito di pianeti da visitare.

Annunciata durante il Nintendo Direct dello scorso febbraio, la versione Switch di No Man's Sky include ben 6 anni di corposi aggiornamenti con cui Hello Games ha ampliato e arricchito notevolmente le dinamiche del gioco e inoltre ha il plus di poter giocare in mobilità ovunque e in qualsiasi momento.

Che ne pensate, approfitterete di questa nuova versione per provare per la prima volta No Man's Sky o magari per rigiocarlo con la scusa della portabilità di Switch? Fatecelo sapere nei commenti.