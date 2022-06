Xbox Series X|S supera PS5 nella classifica di vendita giapponese di metà giugno 2022

Tramite Famitsu abbiamo modo di vedere i dati di vendita dei giochi in Giappone per il lato software e per il lato hardware. Parlando proprio di quest'ultimo, possiamo vedere che Xbox Series X|S è stata in grado di superare le vendite di PS5 per la settimana di metà giugno 2022. Ecco la classifica di vendita (tra parentesi le vendite totali ad oggi):

Switch OLED Model - 22,860 (1,899,156) Switch - 19,907 (18,399,758) Switch Lite - 7,638 (4,761,895) Xbox Series S - 3,423 (130,076) Xbox Series X - 3,272 (108,983) PlayStation 5 - 2,371 (1,451,795) PlayStation 5 Digital Edition - 664 (242,208) New 2DS LL (incluso 2DS) - 215 (1,187,058) PlayStation 4 - 18 (7,819,701)

Ovviamente, le vendite di Xbox Series X|S e PS5 sono determinate anche dal numero di scorte a disposizione. Entrambe le piattaforme potrebbe vendere di più se avessero a disposizione più unità. A soffrire, secondo i dati, è soprattutto PS5 Digital. Certo, ad oggi quest'ultima ha comunque venduto più di Xbox Series X e S sommate, ma per il periodo di riferimento i numeri sono molto bassi.

Switch, Xbox Series X e PS5

Passando invece ai dati software, vediamo che Nintendo Switch è di nuovo in grado di dominare le vendite fisiche (i dati digitali non sono inclusi):

[NSW] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles (Aniplex, 06/09/22) - 20,964 (111,849) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 18,789 (493,046) [NSW] Mario Strikers: Battle League (Nintendo, 06/10/22) - 13,002 (45,175) [NSW] Kirby e la Terra Perduta (Nintendo, 03/25/22) - 8,649 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 8,456 (4,682,390) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 6,887 (2,677,377) [NSW] Overlord: Escape from Nazarick (Kadokawa, 06/16/22) - 5,682 (Nuovo) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 5,462 (3,181,291) [NSW] Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente (The Pokemon Company, 11/19/21) - 5,043 (2,560,536) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) - 4,364 (4,905,190)

Diteci, cosa ne pensate di questi risultati?