Nintendo Switch Online: Wave Race 64 è il nuovo gioco in arrivo per gli abbonati

Nintendo conferma il nuovo gioco "gratis" in arrivo per gli abbonati a Nintendo Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo: si tratta di Wave Race 64, che sarà disponibile per gli abbonati al servizio dal 19 agosto 2022, con tanto di trailer di presentazione ufficiale.

Lo storico racing acquatico era già emerso nelle voci di corridoio e, considerando anche la registrazione recente del trademark, era praticamente atteso a breve all'interno della raccolta di titoli che possono essere giocati in retrocompatibilità dagli abbonati a Nintendo Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo. Ovviamente, trattandosi di un gioco Nintendo 64, è necessario avere il tier superiore dell'abbonamento, visto che è l'unico che comprende i titoli appartenenti a tale console oltre a quelli Sega Mega Drive.

Uscito originariamente nel settembre 1996 in Giappone e nell'aprile successivo in Europa, Wave Race 64 è ancora ricordato come una dei giochi di corse più convincenti per quanto riguarda le modo d'acqua, soprattutto grazie all'avanzata simulazione fisica dell'acqua. All'epoca, la gestione del fluido e il comportamento dei veicoli sopra la superficie, che si modificava in base alle onde presenti nel gioco e generate con il passaggio dei giocatori, rappresentava una tecnologia particolarmente all'avanguardia, e risulta ancora notevole al giorno d'oggi.

All'interno troviamo nove percorsi attraverso varie ambientazioni, da provare all'interno di varie modalità di gioco e utilizzando diversi piloti. Il mese scorso avevamo visto i giochi NES e SNES di luglio 2022 svelati da Nintendo con un trailer.