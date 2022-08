Immortals Fenyx Rising arriva su Xbox Game Pass? La data d'uscita emerge da un leak

Immortals Fenyx Rising sembra essere in arrivo su Xbox Game Pass: dopo le prime voci di corridoio, riemerge la possibilità che il gioco Ubisoft possa arrivare all'interno del catalogo del servizio su abbonamento Microsoft, in questo caso con una data d'uscita che pare sia comparsa direttamente all'interno dell'app dedicata.

L'ottimo action adventure in questione sembra dunque destinato a raggiungere Xbox Game Pass il 30 agosto 2022, in base a quanto emerso direttamente sull'app di Xbox Game Pass a quanto sembra dallo screenshot pubblicato da alcune fonti su Twitter tra cui anche Idle Sloth.



Non c'è ancora alcuna conferma della questione e non è stato possibile verificare la veridicità dello screenshot, ma la cosa appare quantomeno verosimile: rientrerebbe, in effetti, nella tendenza di Ubisoft a portare sempre più giochi all'interno di Xbox Game Pass, come abbiamo visto succedere con una certa frequenza nel corso di questi mesi.

D'altra parte, un leak proprio su Immortals Fenyx Rising in arrivo su Xbox Game Pass era già emerso alla fine di luglio, poi apparentemente smentito da Microsoft stessa, ma il titolo è ora ricomparso di nuovo associato al servizio su abbonamento e si tratterebbe di un'aggiunta molto indicata per il catalogo di questo.

Se la questione venisse confermata, si tratterebbe dunque di uno dei giochi della seconda metà di agosto 2022 e la conferma potrebbe arrivare a breve, considerando che i titoli di questa che dovrebbero essere annunciati nei prossimi giorni, forse anche oggi stesso. Sappiamo già che nella prossima mandata sono previsti Midnight Fight Express il 23 agosto e Commandos 3 il 29 agosto. Nel frattempo, vi ricordiamo i giochi della prima metà di agosto 2022.