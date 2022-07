Xbox Game Pass: Immortals Fenyx Rising tra i giochi di agosto 2022, per un leak

Stando a una segnalazione di Aggiornamenti Lumia, tra i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass ad agosto 2022 per gli abbonati al servizio di Microsoft ci sarà anche Immortals Fenyx Rising, l'apprezzato open world di Ubisoft che sotto molti punti di vista si ispira a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Per chi non lo sapesse, Aggiornamenti Lumia è un account Twitter che monitora scrupolosamente tutte le variazioni nel database dello store di Microsoft e che in passato ha "azzeccato" più di una soffiata. Ad esempio di recente ha svelato in anticipo la data di uscita di FIFA 23.

Proprio analizzando le ultime modifiche apportate al backend dello store, è stato scovato un indizio che suggerisce il debutto di Immortals Fenyx Rising su Xbox Game Pass rappresentato dalla dicitura "PCImmortalsFenyxRising".

Di per sé non sembrerebbe una prova schiacciante, tuttavia Aggiornamenti Lumia fa notare che in passato sono comparse scritte identiche prima dell'arrivo di Watch Dogs 2, Assassin's Creed Origins e For Honor nel catalogo del servizio. Dunque ci sono buone probabilità che lo stesso valga anche per Immortals Fenyx Rising.

Parliamo pur sempre di indiscrezioni, quindi prendetele come tali. Fortunatamente per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo, dato che salvo imprevisti Microsoft annuncerà i giochi che verranno resi disponibili su Xbox Game Pass nella prima metà di agosto la prossima settimana.

Nel frattempo sono già confermati 4 giochi che ad agosto debutteranno nel servizio al day one, incluso il gestionale Two Point Campus.