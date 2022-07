Fortnite x Dragon Ball: un leak svela un oggetto del crossover che altera il gameplay

A quanto pare il crossover tra Fortnite e Dragon Ball Z non si limiterà a introdurre le skin di Goku e compagni nel battle royale di Epic Games ma includerà anche nuovi elementi di gioco temporanei a tema che andranno a impattare nelle dinamiche del gameplay. In passato si è parlato della possibilità di eseguire le iconiche Kamehameha come abilità mitica, mentre giusto poche ore fa il noto insider HYPEX ha parlato di un oggetto "Stamina" che altera i movimenti del nostro avatar virtuale.

Stando alle informazioni condivise dal leaker, questo strumento potrebbe essere collegato alle capsule della Capsule Corporation e altera i movimenti del nostro personaggio, anche se non è chiaro in che modo. Durante l'attivazione tuttavia non sarà possibile cavalcare animali o usare i geyser sparsi nella mappa.

L'idea dunque è che l'oggetto in questione sia una sorta di mezzo di trasporto inglobato in una capsula, come ad esempio una macchina o una motocicletta, come abbiamo visto più volte nell'anime di Dragon Ball Z. Oppure potrebbe essere completamente slegato dalle tecnologie della Capsule Corp.: dato che influenza la stamina del personaggio, secondo alcune teorie potrebbe trattarsi degli iconici fagioli magici di Balzar, dato che nell'opera di Akira Toriyama ripristinano completamente le forze di chi li mangia. O, ancora, c'è chi dice che in realtà potrebbe trattarsi della Nuvola Speedy di Goku.

HYPEX in passato si è dimostrato una fonte molto affidabile per quanto riguarda leak e indiscrezioni relative a Fortnite, ma quelle qui sopra sono pur sempre informazioni non confermate e speculazioni, dunque rimaniamo in attesa di notizie ufficiali.

Nei giorni scorsi sono uscite ulteriori soffiate sul presunto crossover tra Fortnite e Dragon Ball Z: a quanto pare sono stati svelati tutti e quattro i personaggi della collaborazione e la durata dell'evento.