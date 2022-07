Ex di CD Projekt fondano Dark Passenger e lavorano a un gioco multiplayer a base di ninja

Jakub Ben e altri ex di CD Projekt RED hanno fondato Dark Passenger, un nuovo studio con sede a Varsavia composto da veterani del settore che in passato hanno lavorato aThe Witcher 3 e Cyberpunk 2077. È stato anche svelato il primo progetto del team: un gioco multiplayer ambientato nel Giappone Feudale che presenterà sia modalità PvE che PvP e in cui i giocatori vestiranno i panni di kunoichi e shinobi.

In precedenza Dark Passenger si chiamava RealTime Warriors e per anni ha realizzato animazioni, sequenze di film, personaggi e altre risorse per giochi indie e tripla A. L'esperienza a quanto pare non manca e ora il team ha deciso di passare al livello successivo, cambiando nome in The Passenger e avviando la produzione di una nuova IP.

Lo studio ha aperto le candidature per numerose posizioni, incluse quelle come gameplay programmer, tech artist, environmental artist, e sound designer. Il loro primo progetto è un gioco multiplayer online realizzato con l'Unreal Engine 5 e ambientato nel Giappone Feudale, che al momento si trova nella prima fase di sviluppo.

Il sito ufficiale di Dark Passenger descrive il gioco come un action online in prima persona con focus sul multiplayer cooperativo e modalità PvP. È ambientato nel Giappone feudale, in seguito all'ascesa di un "invasore senza nome" che usurpa il trono dall'attuale shogun. Sono presenti anche degli elementi soprannaturali, rappresentati da degli "artefatti che nascondono un potere straordinario".

"Interpretando i ruoli di shinobi e kunoichi, i giocatori affronteranno insieme sia i seguaci dell'usurpatore che altri gruppi di assassini, a caccia dei stessi artefatti", recita il sito web di The Dark Passenger.

"Durante il viaggio attraverso queste terre oscure, i personaggi dei giocatori salteranno sui tetti delle città, si nasconderanno sotto i pavimenti dei cottage di campagna, si arrampicheranno su pagode o si intrufoleranno inosservati tra santuari e templi. La forma verticale degli scenari aprirà un numero infinito di possibilità su come agire e il meteo dinamico li sorprenderà con acquazzoni improvvisi, vento forte o nebbia che circonda l'area".

Sempre dal sito ufficiale, apprendiamo che il gioco di Dark Passenger includerà delle "soluzioni procedurali" e che dunque anche se l'obiettivo di una missione sarà lo stesso per tutti i giocatori ognuno di loro dovrà affrontarlo con approcci e tattiche differenti.

Si parla anche di un avanzato "locomotion system" che permetterà ai giocatori di eseguire "evoluzioni incredibili come correre su frecce scagliate da altri giocatori, arrampicarsi velocemente su superfici verticali e usare le lance come delle aste per saltare oltre degli ostacoli".

I giocatori inoltre avranno accesso a un vasto repertorio di armi e potranno personalizzare il proprio equipaggiamento a piacimento. Si parla anche di Dojo personali, spazi in cui invitare gli amici e sfidarli in duelli di allenamento o testare il moveset.

Il progetto sembra senza dubbio interessante e non vediamo l'ora di scoprire maggiori dettagli in futuro, per quanto probabilmente dovremo attendere per diversi anni, dato che lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali.