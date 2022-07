Xbox Game Pass, agosto 2022: 4 giochi già confermati in arrivo al day one

Tra pochi giorni Microsoft svelerà ufficialmente le nuove aggiunte di Xbox Game Pass per la prima metà di agosto 2022, ma nel frattempo ci sono già 4 giochi confermati in arrivo al day one il prossimo mese per gli abbonati al servizio.

In base a quanto riferito in precedenza, questi sono i giochi previsti per agosto 2022 al lancio su Xbox Game Pass:

Turbo Golf Racing - 4 agosto

Two Point Campus - 9 agosto

Midnight Fight Express - 23 agosto

Immortality - 30 agosto

Xbox Game Pass

Turbo Golf Racing è un frenetico gioco arcade sportivo che mescola corse e golf, in cui guideremo delle appariscenti automobili dotate di turbo per colpire una pallina gigante e mandarla in buca su terreni di gioco enormi e fantasiosi. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato.

Two Point Campus un gioco gestionale che, come suggerisce il titolo, ci mette al controllo di un'università americana, da costruire e gestire al meglio in tutti i suoi vari aspetti, dalla panificazione e costruzione degli edifici, delle strutture di supporto e dei collegamenti al controllo dei lavori al suo interno, facendo in modo che funzioni tutto al meglio. Ovviamente non manca lo stile ironico e sopra le righe tipico delle produzione Two Point Studios. Ecco il nostro provato di Two Point Campus.

Midnight Fight Express è un action brawler in cui il giocatore dovrà farsi strada in una città oscura e piena di pericoli combattendo a mani nude, con armi da mischia e da da fuoco, in un mix di violenza e azione altamente adrenalinico. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate il nostro provato di Midnight Fight Express.

Immortality è la nuova esperienza interattiva di Sam Barlow, creatore di Her Stories e Telling Lies. Nel gioco dovremo indagare sulla scomparsa della star del cinema Marissa Marcel. Per scoprirlo dovremo scovare indizi indagando in filmati di repertorio dell'artista e non solo, proprio come se fossimo dei detective. Se volete saperne di più, ecco il nostro provato di Immortality.