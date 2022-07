Tower of Fantasy: data di uscita annunciata per l'Action RPG open world free-to-play

Gli sviluppatori di Hotta Games e il publisher Level Infinite hanno annunciato la data di uscita di Tower of Fantasy. L'action RPG free-to-play sarà disponibile globalmente a partire dalle 02:00 italiane dell'11 agosto 2022 per PC, iOS e Android. Il preload sarà disponibile a partire dal 9 agosto.

Tower of Fantasy è un action RPG free-to-play che strizza l'occhiolino agli amanti di anime e manga, ambientato in un vasto mondo open world caratterizzato da un setting sci-fi. Per certi versi ricorda Genshin Impact, con cui indubbiamente condivide più di una caratteristica, ma ci sono alcune differenze importanti, come un focus maggiore sulle attività in multiplayer e la possibilità di personalizzare l'estetica dei personaggi.

"In Tower of Fantasy la scarsità di risorse e la mancanza di energia hanno costretto l'umanità a lasciare la Terra e a migrare su Aida, un mondo alieno prospero e abitabile. Lì hanno osservato la cometa Mara e hanno scoperto al suo interno una potente energia sconosciuta nota come "Omnium". Hanno costruito l'Omnium Tower per conquistare Mara ma, a causa dell'influenza delle radiazioni Omnium, hanno scatenato un disastro catastrofico nella loro nuova terra natia", recita la descrizione ufficiale.

"Scopri un vasto mondo alieno, ricco di splendidi panorami e strutture futuristiche impressionanti. Impugna le armi uniche di ogni personaggio che forniscono stili di gioco diversi mentre vivi le loro storie emozionanti. Fai festa con gli amici online e affronta nuove avventure nel mondo aperto condiviso."

"Partecipa a battaglie epiche contro nemici di ogni forma e dimensione mentre cambi armi e stili di gioco al volo per sbloccare il tuo stile di combattimento personale. Esplora e interagisci con un mondo vivente vibrante mentre scopri il tuo viaggio attraverso di esso."