Fuga: Melodies of Steel 2, periodo di uscita e primi dettagli da CyberConnect2

Cyberconnect2 ha svelato i primi dettagli su Fuga: Melodies of Steel 2 nell'ultimo numero di Famitsu, tra cui il fatto che il gioco arriverà nel corso del 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch e PC.

Fuga: Melodies of Steel 2 si svolgerà un anno dopo il "true ending" del gioco precedente. Inoltre, è stato rivelato che coloro che hanno giocato al primo capitolo e ne possiedono ancora i dati di salvataggio potranno trasferirli per ottenere alcuni vantaggi. Inoltre, pare sarà grande il doppio rispetto l'originale, con la trama che sarà influenzata dalle scelte del giocatore. Il protagonista sarà ancora Malt, il personaggio principale del titolo precedente.

Nell'articolo di Weekly Famitsu, viene spiegato che Fuga: Melodies of Steel 2 offrirà un sistema di combattimento migliorato, incluse nuove armi e una gestione delle operazioni in battaglia rifinita, in modo da garantire dei combattimenti intuitivi e veloci. Tra le altre cose, la tecnologia dei dirigibili è stata migliorata anche per le azioni di supporto e la modalità "Turbo" inoltre sarà disponibile fin dall'inizio del gioco.

Cyberconnect2 inoltre ha svelato che lo sviluppo del gioco è completo al 60% e che l'idea originale era quella di realizzare la serie come una trilogia. Ulteriori informazioni verranno svelate nel corso della giornata di domani, 28 luglio 2022, durante una presentazione ufficiale, dove si spera verrà mostrato anche il primo trailer ufficiale.