Kid Icarus: Uprising potrebbe arrivare su Nintendo Switch con una remaster

Tra i tanti progetti in cantiere di Nintendo ancora da svelare a quanto pare potrebbe esserci anche una versione rimasterizzata di Kid Icarus: Uprising per Nintendo Switch, secondo l'ultima indiscrezione lanciata da Zippo.

Con un post sul suo blog personale, l'insider ha dichiarato che è in lavorazione una "remaster completa" dello sparatutto in terza persona, uscito nell'ormai lontano marzo del 2012 su Nintendo 3DS. Lo sviluppo pare sia stato affidato a Bandai Namco, con il lancio programmato durante il corso del 2023.

Sempre secondo Zippo, questo rifacimento includerà anche un sistema di controllo più accessibile, oltre a un comparto grafico tirato a lucido. La remaster di Kid Icarus: Uprising inoltre dovrebbe includere anche il multiplayer, come l'originale, ma stavolta pare si baserà sul netcode dei titoli Bandai Namco, il che secondo l'insider potrebbe rivelarsi una nota dolente, dato che notoriamente non è molto stabile.

Come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze le indiscrezioni riportate qui sopra, in quanto senza conferma ufficiale. Precisiamo inoltre che per quanto Zippo in passato abbia "azzeccato" diverse previsioni, come l'arrivo di Persona 5, 4 e 3 su più piattaforme, ne ha anche sbagliate molte altre, dunque non è la più affidabile delle fonti. Staremo a vedere.