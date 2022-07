Digimon Survive: Bandai Namco chiede ai giocatori di non fare spoiler per due mesi

A pochissimi giorni dal lancio di Digimon Survive, Bandai Namco con un post su Twitter ha chiesto cortesemente ai giocatori di evitare di pubblicare spoiler sui social. In particolare gli sviluppatori pregano gli utenti di evitare di dare qualsiasi anticipazione sugli eventi dal Capitolo 5 in poi per due mesi dal lancio.

"Digimon Survive racconta una storia personale profonda con molti colpi di scena", recita il post pubblicato su Twitter. "Per fare in modo che la sorpresa sia speciale, chiediamo ai giocatori di evitare di postare sui social media qualsiasi cosa che potrebbe spoilerare la storia dal Capitolo 5 in poi per i primi due mesi dal lancio di Digimon Survive."

"Tuttavia, se lo fate, per favore segnalate che il vostro contenuto contiene degli spoiler, in modo da indicare chiaramente agli altri che sono presenti delle anticipazioni sulla trama. Manteniamo Digimon Survive un'esperienza unica."

Digimon Survive promette di offrire una storia profonda, dove le scelte del giocatore avranno un impatto sullo svolgersi degli eventi. Tali decisioni tra l'altro influenzeranno anche il Karma del protagonista, che a sua volta avrà delle ripercussioni sulla crescita del suo Agumon e la sua affinità con determinate tipologie di Digimon che incontreremo durante l'avventura. In tal senso, inevitabilmente delle anticipazioni indesiderate potrebbero rovinare l'esperienza dei giocatori, dunque la richiesta di Bandai Namco è comprensibile.

Vi ricordiamo che Digimon Survive sarà disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire da venerdì 29 luglio.