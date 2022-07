Digimon Survive, dettagli sul sistema del Karma dal PlayStation Blog

Con un post sul PlayStation Blog di Sony, John Liao di Bandai Namco ha svelato nuovi dettagli sul sistema del Karma di Digimon Survive e come influenzerà i mostriciattoli digitali che guideremo in battaglia.

Digimon Survive racconta una storia come se fosse una visual novel, con le scelte del giocatore che non solo si rifletteranno nella narrazione ma anche sul Karma del protagonista Takuma, l'Affinità con i Digimon e quali Digievoluzioni potrete innescare.

Queste decisioni potrebbero essere semplici, come decidere cosa fare la mattina, o scegliere se combattere o scappare in una situazione rischiosa. Tutte le opzioni sono a loro modo valide, ma avranno degli effetti differenti sul Karma e il suo punteggio, e di riflesso sulla crescita del Digimon di Takuma, Agumon.

Ci sono tre tipologie di Karma, ovvero Moralità, Armonia e Rabbia, ognuno dei quali innesca reazioni differenti. Ecco i dettagli:

Moralità : Decisioni che aumentano il vostro punteggio Moralità possono variare da un focus sulla giustizia, sul sacrificio o sulla prudenza. Moralità è rappresentata dal colore giallo e sarà sempre la scelta a sinistra. Se Takuma sceglie una vita all'insegna della Moralità, troverà un punto d'incontro con i Digimon dell'attributo Vaccino.

: Decisioni che aumentano il vostro punteggio Moralità possono variare da un focus sulla giustizia, sul sacrificio o sulla prudenza. Moralità è rappresentata dal colore giallo e sarà sempre la scelta a sinistra. Se Takuma sceglie una vita all'insegna della Moralità, troverà un punto d'incontro con i Digimon dell'attributo Vaccino. Armonia : Empatia, cooperazione e pace sono alcuni dei sentimenti compresi nelle scelte che aumentano il vostro punteggio Armonia. Questo punteggio è rappresentato dal colore verde e sarà sempre la scelta sulla destra. I giocatori con un alto punteggio Armonia saranno i più compatibili con i Digimon dell'attributo Dati.

: Empatia, cooperazione e pace sono alcuni dei sentimenti compresi nelle scelte che aumentano il vostro punteggio Armonia. Questo punteggio è rappresentato dal colore verde e sarà sempre la scelta sulla destra. I giocatori con un alto punteggio Armonia saranno i più compatibili con i Digimon dell'attributo Dati. Rabbia: Coraggioso, diretto e guidato dall'obiettivo. Rabbia è rappresentata dal colore rosso e occuperà sempre la scelta in alto. Questi forti tratti caratteriali sono particolarmente invitanti per i Digimon dell'attributo Virus.

Ad esempio, se Takuma ha un valore di Armonia elevato potrà sbloccare i rami di digievoluzione Data per Agumon. Allo stesso modo sarà più facile reclutare o farsi amici dei Digimon a seconda del nostro Karma.

Viene spiegato inoltre che Digimon Survive gli attributi dei mostriciattoli digitali ruota intorno a un meccanismo carta-forbice-sasso, dove Vaccino> Virus > Dati > Vaccino.

Vi ricordiamo che Digimon Survive sarà disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire da venerdì 29 luglio.