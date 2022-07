Halo Infinite: la campagna co-op non avrà matchmaking online, Xbox suggerisce di usare Discord

Secondo quanto indicato da un portavoce di Xbox, la modalità campagna co-op di Halo Infinite non includerà alcuna funzione di matchmaking online, anche dopo la pubblicazione della versione completa di tale modalità. Inoltre, Microsoft ha suggerito di usare Discord.

La dichiarazione ufficiale di Xbox recita: "Il matchmaking online non sarà disponibile con la versione finale della modalità co-op. Vi invitiamo a continuare a utilizzare l'LFG di Halo e la nuova funzione di chiamata vocale Discord su Xbox per trovare giocatori con i quali creare un party mentre continuate a giocare alla beta."

Pare quindi che per trovare altri giocatori disposti a giocare sarà necessario sfruttare le funzioni esterne di Xbox. Una di queste è proprio quella di Discord, da poco resa disponibile per un numero limitato di giocatori. Come vi abbiamo indicato, si tratta di una funzione di chat vocale, che può essere usata direttamente su Xbox (One e Series X|S).

Master Chief e Cortana di Halo Infinite

Per quanto riguarda Halo Infinite, per molti giocatori potrebbe non trattarsi di un problema enorme, visto che probabilmente avrebbero giocato alla modalità campagna cooperativa insieme a un amico, più che insieme a uno sconosciuto. In ogni caso, è sempre un dispiacere quando certe funzioni mancano.

Vi segnaliamo infine che dei video leak che mostrano la Forgia e le opzioni di personalizzazione.