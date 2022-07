Xenoblade Chronicles 3: l'aggiornamento 1.1.0 è già disponibile, ecco cosa cambia

In anticipo rispetto al debutto nei negozi, oggi Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.1.0 di Xenoblade Chronicles 3, che possiamo considerare a tutti gli effetti la patch del day one del nuovo attesissimo JRPG di Monolith Soft per Switch.

Come riportato da NintendoEverything, si tratta fondamentalmente di un aggiornamento di piccole dimensioni, che abilita il riscatto degli oggetti inclusi con il Pass di Espansione al lancio e risolve alcuni problemi non meglio specificati "per assicurare un'esperienza di gioco". Nello specifico questi sono i cambiamenti apportati (tradotti dalle note ufficiali in giapponese):

Aggiunta la possibilità di ricevere gli oggetti distribuiti con il Pass di espansione. Dopo aver scaricato il Pass di Espansione, un'opzione "Pass di Espansione" verrà aggiunta nel menu principale, permettendoti di ricevere gli oggetti distribuiti.

Il menu principale ora può essere aperto premendo il tasto X durante il gameplay.

Diversi problemi sono stati risolti per assicurare un'esperienza di gioco più confortevole.

Vi ricordiamo che Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire da domani, venerdì 29 luglio 2022. Se ancora non l'avete letta, ecco la nostra recensione del nuovo mastodontico JRPG di Monolith Soft.