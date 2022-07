Switch Online: giochi NES e SNES di luglio 2022 svelati da Nintendo con un trailer

Nintendo ha pubblicato tramite YouTube un nuovo trailer - che potete vedere poco sotto - nel quale indica i giochi di luglio 2022 del NES e SNES aggiunti al servizio Switch Online. La lista dei videogame inseriti nel catalogo è la seguente:

Fighter's History

Kirby's Avalanche

Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia

Fighter's History è un picchiaduro a incontri pubblicato nel 1993 da Data East, creato per contrastare il successo di Street Fighter II (il che costo anche una causa legale a Data East, che riuscì però a difendersi). Una caratteristica del gioco è la presenza di punti deboli in ogni lottatore: se si riesce a colpire più volte il nemico in tale punto, quello cade e viene stordito.

Kirby's Avalanche è un puzzle game del 1995, basato sulla versione giapponese di Super Puyo Puyo con l'aggiunta di personaggi di Kirby. Questa versione del gioco non è mai stata pubblicata in Giappone, tra l'altro: si tratta dell'unico gioco di Kirby non pubblicato nel Sol Levante.

Daiva Story 6: Imperial of Nirsartia è un gioco di strategia e d'azione a turni del 1986. Si tratta del sesto capitolo della saga Daiva e racconta una storia sci-fi di esplorazione e scontri spaziali, alla ricerca di risorse su pianeti ostili.

Diteci, cosa ne pensate delle aggiunte di luglio 2022 per NES e SNES di Switch Online?