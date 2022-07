Gotham Knights: il trailer per Batgirl dal San Diego Comic Con presenta le mosse dell'eroina

Come anticipato tramite i canali social, gli sviluppatori di Gotham Knights hanno pubblicato un nuovo trailer del gioco dedicato a Batgirl, in occasione del San Diego Comic Con. Potete vedere il filmato qui sopra.

La descrizione ufficiale del video recita, in traduzione: "Gotham City ha ancora un Pipistrello e lei si assicurerà che tutti lo sappiano. Proteggere le persone le scorre nelle vene e sarà sempre una parte di ciò che è, indipendentemente dalla sua identità. La gente di Gotham ha bisogno di un simbolo in cui credere, e non c'è nessuno migliore di Batgirl per essere quel simbolo."

La donna viene descritta invece in questo modo: "Combattente altamente addestrata ed esperta codificatrice e hacker di computer, Batgirl porta nella squadra dei Cavalieri sia i muscoli che il cervello. Usando la sua arma caratteristica, il tonfa, insieme a una feroce combinazione di kickboxing, capoeira e jiu-jitsu, Batgirl è in grado di abbattere rapidamente nemici potenti il doppio della sua taglia. Con nuovi e vecchi pericoli all'orizzonte, Batgirl è più determinata che mai a mantenere Gotham al sicuro e a proteggere la città dalla caduta nel caos".

Il trailer presenta Batgirl e le sue mosse, in una sequenza montata di combattimenti. In video ci ricorda anche che preordinando Gotham Knights abbiamo modo di ottenere la skin 233 Kustom per la Batcycle.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 25 ottobre 2022 su PC, Xbox Series X|S e PS5. Le versioni PS4 e Xbox One, inizialmente previste, sono state cancellate. Ecco infine anche una clip che mostra Robin in azione.