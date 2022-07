Resident Evil Village: trailer della modalità Mercenari mostra nuovi personaggi giocabili

Tramite un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra, Capcom ha mostrato Resident Evil Village Gold Edition e le novità della modalità Mercenari, che includerà tre nuovi personaggi: Chris Redfiled, Karl Heisenberg e Lady Dimitrescu. Inoltre, è stato presentato un bonus pre-order per il gioco, il Street Wolf Outfit.

Tramite il PS Blog, Capcom presenta i vari personaggi aggiunti, a cominciare da Chris Redfield, descritto come "un eroe di tutta la serie, Chris Redfield. In qualità di eroe leggendario, Chris utilizza molte armi da fuoco e la sua robusta forza. Quando si abbattono i nemici usando Chris, la sua Gauge Onslaught aumenta. Una volta piena, è possibile scatenare la sua esclusiva modalità d'attacco. In questa modalità, la velocità di movimento, la velocità di ricarica e il danno da attacco di Chris aumentano notevolmente e si può assumere il controllo totale del campo di battaglia. Se si riesce ad abbattere un nemico con lo Straight Punch, si otterrà anche un notevole incremento del Onslaught Gauge. Il Target Locator è una delle armi più potenti dell'arsenale di Chris ed è in grado di scatenare un forte attacco di supporto. Assicuratevi di avere una linea visiva chiara verso l'orda di nemici su cui intendete usarlo."

Karl Heisenberg viene invece presentato come "uno dei quattro signori che servono Madre Miranda. Questo personaggio brandisce un enorme martello e ha anche la capacità di controllare le forze magnetiche. È possibile caricare l'elettricità agitando il martello e sbattendolo a terra, quindi rilasciare tutta l'energia per infliggere danni in un'ampia area. Attivando il Campo magnetico di Heisenberg, è possibile attirare un nemico vicino a sé. Anche alcuni attacchi diventano più potenti sotto il Campo magnetico. Naturalmente, Heisenberg ha a disposizione anche le sue terrificanti creazioni. Evocate un Soldat Jet sul campo di battaglia per abbattere i nemici con un attacco rapido! Attenzione, però... si autodistruggono quando finiscono contro un muro."

Lady Dimitrescu è descritta così: "Il terzo e ultimo personaggio è il preferito di tutti, Alcina Dimitrescu! Anche lei è uno dei quattro lord al servizio di Madre Miranda. Alta più di due metri, Lady Dimitrescu fa a pezzi i nemici con i suoi artigli. La sua esclusiva Thrill Gauge aumenta attaccando i nemici o utilizzando l'oggetto "Rossetto della signora". Con l'aumento della Thrill Gauge, la velocità di movimento e i danni delle unghie di Lady Dimitrescu aumentano e si sbloccano anche nuove mosse. Quando l'indicatore è al massimo, anche il suo danno sarà al massimo. Quando la Thrill Gauge è al massimo, è possibile evocare una delle figlie di Lady Dimitrescu."

Viene anche precisato che Resident Evil Village Mercenari vedrà l'aggiunta non solo di nuovi personaggi ma anche di nuovi livelli. Infine, è stato mostrato l'outfit preorder "Street Wolf Outfit" per Rosemary Winters, utilizzabile nel DLC "Shadows of Rose". Potete vedere il design nell'immagine qui sotto.

L'outfit preorder "Street Wolf Outfit" di Resident Evil Village

Tutte le novità della modalità Mercenari presentate saranno include nella Winters' Expansion, insieme alla modalità in terza persona e al DLC Shadows of Rose. La versione Gold Edition di Resident Evil Village include poi anche il Trauma Pack DLC.