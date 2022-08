Fortnite: annunciato crossover con Dragon Ball

L'account Twitter di Fortnite ha annunciato con un breve messaggio e un'immagine il crossover con Dragon Ball, che comporterà l'introduzione dei personaggi della celebre serie giapponese nel gioco. Purtroppo i dettagli sono davvero scarsi in questo momento. Il messaggio è composto soltanto da un'immagine del Drago Shenron e da un testo che riprende la sua battuta classica, con cui chiede di esprimere il desiderio che si vuole vedere esaudito. Per la presentazione completa si viene rimandati al 16 agosto 2022.

Che fosse in arrivo un crossover tra Fortnite e Dragon Ball era un fatto abbastanza noto grazie a diverse fughe di notizie. Una di queste aveva svelato un oggetto che altererà il gameplay, mentre un'altra parlava della collaborazione più grossa di sempre tra durata e contenuti aggiunti.

Svelati anche quelli che dovrebbero essere i personaggi inclusi o, almeno, quattro di essi: Goku, Vegeta, Beerus e Bulma. Per adesso non c'è niente di confermato, ma è probabile che molto di quanto vociferato in questi giorni si riveli vero.

Del resto Epic Games stessa aveva suggerito l'arrivo del crossover introducendo una della capsule della Capsule Corporation nel gioco prima del tempo.

Considerando il perdurare del successo mondiale di Dragon Ball, si tratta sicuramente di un crossover importante, che potrebbe attirare molti videogiocatori.