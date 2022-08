Tower of Fantasy: trailer di lancio ci ricorda che ora è disponibile su PC, iOS e Android

Da oggi Tower of Fantasy è disponibile per PC e dispositivi mobile iOS e Android e per l'occasione Hotta Studio e il publisher Level Infinite hanno pubblicato il trailer di lancio del loro action rpg free-to-play, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Tower of Fantasy è un MMO di stampo action RPG free-to-play ambientato in un mondo fantasy sci-fi e caratterizzato da uno stile da anime. Una delle peculiarità del gioco è la presenza di un ricco editor con cui creare l'avatar virtuale dei vostri sogni o provare addirittura ad emulare un personaggio di anime e manga.

Potrete scaricare la versione PC dal sito ufficiale del gioco, a questo indirizzo, mentre nei prossimi mesi il client sarà disponibile anche su Steam ed Epic Games Store. Da qui invece potrete scaricare la versione Android mentre da qui quella iOS.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate il nostro speciale con le prime impressioni su Tower of Fantasy, in cui spieghiamo:

"Tralasciando i paragoni con Genshin Impact, le prime ore con Tower of Fantasy ci hanno offerto sensazioni contrastanti. Il sistema di combattimento ci è sembrato solido e divertente, mentre non siamo rimasti particolarmente colpiti dal mondo di gioco, ricco di attività ma anche anonimo e poco ispirato. Non ci esprimiamo invece su trama, multiplayer e sistemi di monetizzazione che per forza di cose richiederanno più tempo per essere analizzati in modo approfondito."