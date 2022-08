Intel Arc A750 può competere con una GeForce RTX 3060, stando ai 48 benchmark mostrati da Intel

Intel ha pubblicato ben 48 benchmark per mostrare come la sua GPU Intel Arc A750, di imminente commercializzazione, abbia prestazioni paragonabili a quelle di una Nvidia GeForce RTX 3060, ossia vada benissimo per affrontare i moderni videogiochi.

Per la prova sono stati utilizzati 42 titoli per DirectX 12 e sei giochi per librerie Vulkan. I risultati sembrano decisamente promettenti per l'A750, che se la cava benissimo con titoli molto popolari come Fortnite, Control e Call of Duty: Warzone.

I benchmark di Intel della Arc A750 a 1080p

I benchmark di Intel della Arc A750 a 1440p

Tom Petersen di Intel ha spiegato che sono stati scelti soprattutto titoli molto popolari, quindi non quelli con ottimizzazioni specifiche o favorevoli alla GPU.

Naturalmente prima di tirare le dovute conclusioni, è meglio attendere dei test indipendenti, ma stando a quelli di Intel, la A750 sembra poter competere senza troppi sforzi con la RTX 3060. In alcuni casi si è dimostrata migliore, in altri peggiore. Di media, quando ha vinto la A750 si è dimostrata il 3-5% più performante della GPU di Nvidia a 1080p.

A 1440p la GPU di Intel ha prodotto comunque degli ottimi risultati, con una media del 5% di performance superiori alla rivale. Petersen: "Abbiamo vinto spesso a 1080p e anche a 1440p con Vulkan."

Da notare che Intel si è concentrata sulle API più moderne, saltando completamente le DirectX 11, dove alcuni test del passato avevano prodotto dei risultati deludenti.