FIFA 23: scopriamo in anteprima le novità di FUT, dalla nuova Intesa al mercato condiviso

FUT è, molto probabilmente, anche il motivo per il quale EA Sports non teme particolarmente la scissione del prossimo anno quando i destini del marchio FIFA e quelli dell'omonima serie calcistica si separeranno: sa che i giocatori seguiranno l'amatissimo connubio tra manageriale, la raccolta di figurine e un gioco di calcio. Mai come in questo caso, però, bisogna ricordare ai fan perché amano così tanto questa modalità di FIFA 23: per questo motivo il team ha introdotto alcune interessanti novità capaci di rinnovare l'esperienza.

La panoramica sul prossimo FIFA non poteva che chiudersi con tutte le novità in anteprima di FIFA 23 Ultimate Team , o semplicemente FUT. Stiamo parlando di quella che negli anni non solo è divenuta la modalità principe del gioco di calcio di EA, ma persino una delle più importanti voci del report finanziario del colosso nordamericano, una macchina da soldi capace da sola d'influenzare i destini della serie.

Nuova Intesa

In FUT debutterà una nuova Intesa di squadra

Il cambiamento più evidente è senza dubbio quello legato all'Intesa di squadra o Alchimia. EA Sports ha deciso di rendere meno stringenti i parametri per raggiungere la massima intesa tra i membri del team, in modo da consentire una maggiore libertà nella costruzione della squadra. Per far ciò ha semplicemente eliminato il bonus di prossimità, ovvero la necessità di avere vicini calciatori affini per avere legami d'alchimia.

Questo poneva paletti molto stringenti alla composizione della rosa, oltre che creava situazioni poco logiche: perché Di Maria e Chiesa, due compagni di squadra che giocano oltretutto nello stesso reparto, non possono ottenere un bonus Intesa solo perché occupano le ali opposte? Perché Donnarumma e Immobile, compagni di nazionale, non beneficiano l'uno della presenza dell'altro?

Eliminando il bonus legato alla posizione, ogni calciatore potrà cercare i suoi legami alchemici con tutti gli altri compagni di squadra, a prescindere da dove questi siano schierati. Per indicare la forza di ogni legame ci saranno adesso 3 stelle, indicate in basso a sinistra sulla carta. La prima si accenderà con un legame, la seconda con 3 legami e la terza con 4 o più legami di campionato, posizione, squadra o nazionalità. In FIFA 23 si dovrà tenere conto dell'intesa del singolo calciatore, visto che quella di squadra è stata eliminata, così come il parametro fedeltà.

Le regole degli Eroi e delle Icone non cambiano: i primi contano anche come due incrementi per la Soglia di Intesa della loro Nazione/Regione, i secondi conteranno due incrementi per la Soglia di Intesa della Lega e un incremento per la Soglia di Intesa della Nazione/Regione. Yaya Toure, Park Ji-sung, Ricardo Carvalho e Claudio Marchisio saranno i nuovi Eroi di FUT, quest'ultimo grazie al nuovo accordo con la Juventus.

La nuova Intesa di FUT

Un altra novità è che in FIFA 23 si parla solo di bonus. Un calciatore senza legami di alchimia giocherà esattamente come farebbe nelle Stagioni o in un'amichevole. Avere dei compagni di supporto migliorerà progressivamente le sue capacità. Per fare in modo che i giocatori non abusino (troppo) della nuova libertà concessa, gli sviluppatori hanno deciso di limitare i ruoli nei quali un calciatore può giocare in maniera naturale in base alle sue capacità reali e non a seconda del ruolo. In altre parole, grazie al nuovo oggetto di cambio ruolo, un Cancelo potrà giocare indifferentemente come terzino destro o sinistro, ma non potrà essere più trasformato in un'ala. Allo stesso modo Lukaku non può più essere arretrato a centrocampo, come invece era possibile fare con la gestione dei ruoli passata. Un giocatore fuori ruolo non potrà stringere legami d'intesa coi compagni, forse il maggior freno che EA Sports ha mai messo all'uso creativo di alcuni calciatori sul campo da gioco. Per semplificare questo processo EA Sports ha rimosso le posizioni RF e LF da FUT.