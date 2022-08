FIFA 23 Ultimate Team: trailer svela i Momenti FUT e le altre novità in arrivo

Dopo aver parlato di VOLTA Football e Pro Clubs, oggi EA Sports ha svelato le novità legate a FIFA 23 Ultimate Team. Una delle più importanti è senza dubbio è rappresentata dalle modifiche apportate all'Intesa, pensate per offrire ai giocatori una flessibilità maggiore per la costruzione della loro squadra dei segni. L'edizione di quest'anno infatti introdurrà un sistema semplificato che consente ai vostri giocatori preferiti di condividere l'Intesa indipendentemente dalla loro posizione in campo, abbinando i giocatori nell'undici iniziale in base alle combinazioni di club, campionato e nazione condivise ed eliminando la necessità di legami diretti tra giocatori vicini e l'eventuale impatto negativo sugli attributi dovuto a legami di Intesa scadenti, consentendo così una maggiore varietà nella costruzione della squadra.

Abbiamo accennato in apertura ai Momenti FUT. Si tratta di una modalità per giocatore singolo che offre un'esperienza diversa dal solito, grazie alla quale potrete vivere esperienze di gioco più brevi, con una lunghezza flessibile delle partite e dei requisiti della squadra, e completare sfide a tema con il mondo reale, eventi stagionali o campagne FUT. Portando al termine queste attività guadagnerete delle Stelle, che possono essere impiegate per sbloccare ricompense speciali dei Momenti FUT, tra cui giocatori, pacchetti e altro ancora.

Il trailer conferma che il cross-play di FIFA 23 verrà integrato anche per Ultimate Team, il che significa che potrete giocare con amici e altri giocatori su piattaforme diverse dalla vostra e accedere al mercato globale dei trasferimenti. Nello specifico il cross-play di FUT 23 consente di giocare contro giocatori della stessa piattaforma in FUT Rivals, FUT Online Friendlies, FUT Champions, FUT Play A Friend e FUT Online Draft.

Non mancheranno inoltre l'aggiunta di nuovi calciatori agli Eroi FUT e le Icone, che includono i migliori giocatori di sempre. Durante il corso della stagione ci saranno anche contenuti tematici della Coppa del Mondo FIFA che celebrano l'evento sportivo, tra cui oggetti speciali per i giocatori della FIFA World Cup con cui costruire la vostra squeadra dei sogni.

EA Sports ha inoltre annunciato anche che FIFA 23 Ultimate Team vanterà una serie di migliorie per FUT Staudium, che stando al comunicato ufficiale "aumentano la grafica per rendere il campo di casa del vostro club ancora più spettacolare. Un nuovo tetto e miglioramenti agli effetti visivi aumentano la varietà del vostro campo unico nel suo genere, mentre i disegni iridescenti ed emissivi dei kit o dei trofei del campo e le grandi Tifo animate vi offrono nuovi modi per far risaltare il vostro FUT Stadium."

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che FIFA 23 sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch dal 30 settembre 2022.