FIFA 23, VOLTA Football e Pro Clubs: tutte le novità rivelate da EA

FIFA 23 potrà contare su diverse novità per quanto concerne VOLTA Football e Pro Clubs, due dei contenuti più rilevanti per il gioco di calcio prodotto da Electronic Arts.

Dopo le novità della modalità Carriera di FIFA 23, EA ha annunciato che Pro Clubs e VOLTA Football vanteranno per la prima volta un punto di ingresso condiviso che permetterà di gestire il proprio giocatore nelle due modalità e guadagnare XP Pro Club in maniera indipendente.

Si moltiplicheranno le opzioni relative alla personalizzazione del proprio calciatore, con l'introduzione dei tatuaggi e "un maggior numero di acconciature e accessori tra cui scegliere per far risaltare il vostro avatar in campo o in strada." A ogni nuova stagione arriveranno inoltre abiti e contenuti inediti.

Pro Clubs



Drop In Clubs: I riconoscimenti post-partita celebrano i tuoi successi sul campo, insieme a kit e stadi a rotazione che mantengono Drop In fresco da una partita all'altra, 100 livelli di progressione dei Pro Clubs rimessi a punto e nuovi momenti di grande goal che permettono alla tua squadra di festeggiare una vittoria in campo come nella chat di gruppo.

Nuovi vantaggi: Definite ulteriormente il vostro stile di gioco con quattro nuovi vantaggi che potrete utilizzare durante la partita per far progredire la vostra squadra.

Definite ulteriormente il vostro stile di gioco con quattro nuovi vantaggi che potrete utilizzare durante la partita per far progredire la vostra squadra. Giochi di abilità: Aumenta lo sviluppo del tuo professionista con le partite di abilità, un nuovo luogo in cui puoi competere con i tuoi compagni di squadra e far progredire le statistiche del tuo giocatore.

VOLTA Football