FIFA 23, niente cross-play al lancio per VOLTA Football e Pro Clubs

Le modalità VOLTA Football e Pro Clubs di FIFA 23 non includeranno la funzionalità cross-play al lancio: lo ha confermato il game design director Richard Walz.

Sappiamo che VOLTA Football e Pro Clubs potranno contare su diverse novità, ma fra queste non ci sarà appunto il cross-play, quantomeno non in tempo per l'uscita di FIFA 23 nei negozi, il prossimo 30 settembre.

"Condivido il vostro desiderio di vedere il cross-play in Pro Clubs e comprendo la frustrazione per non averlo visto incluso nel lancio di FIFA 23", ha scritto Walz in un comunicato stampa ufficiale.

"Se da un lato siamo entusiasti dei primi passi compiuti per portare nuove funzionalità di cross-play in FIFA 23, dall'altro siamo consapevoli di ciò che la funzionalità di cross-play potrebbe significare per la modalità Pro Club, con il potenziale miglioramento del matchmaking e la possibilità di far giocare insieme amici provenienti da piattaforme diverse della stessa generazione."

"Con la portata di una funzionalità così importante, il nostro obiettivo è quello di offrirvi la migliore esperienza possibile. Per quanto riguarda il futuro del cross-play, siamo concentrati sul matchmaking in Pro Club, VOLTA e FUT Co-op, nonché sugli inviti alla lobby multipiattaforma e infine sui Pro Club multipiattaforma."

"Non vediamo l'ora di fornire aggiornamenti in futuro, mentre il team continua ad attuare il piano per il futuro del cross-play. Amiamo la passione della nostra comunità e voi ci aiutate a rafforzare la nostra determinazione a far progredire la modalità e ad apportare cambiamenti di qualità per i giocatori."