ARC Raiders rinviato ufficialmente, ecco il nuovo periodo di uscita

ARC Raiders è stato rinviato: il gioco di Embark Studios avrebbe dovuto fare il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso di quest'anno, ma non ce l'ha fatta e così il nuovo periodo di uscita è stato fissato al 2023.

Presentato con un trailer del gameplay ai The Game Awards 2021, ARC Raiders è uno sparatutto in terza persona a base cooperativa, in cui dovremo vestire i panni di un gruppo di Raider, fuorilegge combattenti, e contrastare con ogni mezzo l'invasione meccanica degli ARC.

"Abbiamo preso la decisione di rinvire ARC Raiders al 2023", ha scritto il team di sviluppo. "ARC Raiders è un gioco ambizioso e utilizzeremo questo tempo extra per espandere l'esperienza, consentendole di sfruttare tutto il proprio potenziale.

"Entreremo nei dettagli non appena cominceremo a testare il gioco in maniera più approfondita insieme agli utenti. L'entusiasmo che ha circondato ARC Raiders fin dal suo debutto è stato davvero incoraggiante per noi, e apprezziamo davvero il vostro supporto."