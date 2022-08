GCC Pokémon, nuova carta di Charizard presentata in anteprima: tutti i dettagli

GCC Pokémon ha presentato in anteprima una nuova carta di Charizard, ritratto in uno splendido artwork in compagnia di Dandel, il campione della Lega Pokémon di Galar in Pokémon Spada e Scudo.

GCC Pokémon, la nuova carta di Charizard

A pochi giorni dall'annuncio della mostra online di illustrazioni, il GCC Pokémon si prepara dunque a entusiasmare i tanti fan dei personggi classici con una carta davvero interessante, dotata di un valore di attacco e di un'abilità speciale di grande impatto.

"Il legame di amicizia arde forte con Charizard che trovi nella Galleria degli Allenatori di Spada e Scudo - Origine Perduta!", si legge nella descrizione ufficiale.

"Dandel e Charizard hanno affinato l'abilità Istinto di Lotta, che ti consente di guardare le prime tre carte del tuo mazzo, aggiungerne una alla tua mano e scartare le restanti."

"Quindi fai squadra con l'attacco Fiammata Maestosa, che infligge 100 danni più 50 per ogni carta Dandel nella tua pila degli scarti!"