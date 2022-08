Classifica UK: Xenoblade Chronicles 3 crolla al decimo posto, i giochi PS5 rimontano

Xenoblade Chronicles 3 è crollato nella classifica UK, passando dal primo al decimo posto, mentre i giochi PS5 come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7 sono stati protagonisti di una rimonta, probabilmente dovuta a nuove disponibilità della console.

Horizon Forbidden West Nintendo Switch Sports LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Mario Kart 8 Deluxe Gran Turismo 7 Minecraft F1 22 Leggende Pokémon: Arceus Animal Crossing: New Horizons Xenoblade Chronicles 3

In vetta alle classifiche giapponesi, Xenoblade Chronicle 3 non ha evidentemente incuriosito l'utenza inglese, che dopo averne premiato il debutto lo ha messo in secondo piano rispetto ad altri titoli per Nintendo Switch.

In tal senso la classifica è ancora piena di produzioni per la console ibrida giapponese, che occupa la seconda posizione con Nintendo Switch Sports, la quarta con Mario Kart 8 Deluxe, la sesta con Minecraft, l'ottava con Leggende Pokémon: Arceus e la nona con Animal Crossing: New Horizons.

Le esclusive Sony non rappresentano dunque che una piccola variazione sul tema, testimonianze che spezzano quello che altrimenti sarebbe un vero e proprio monopolio, e che incuriosiscono in quanto legate di volta in volta alle nuove scorte di PlayStation 5.