Classifiche giapponesi: Xenoblade Chronicles 3 il più venduto, con Nintendo Switch

Famitsu ha pubblicato le tradizionali classifiche giapponesi relative al mercato nipponico per quanto riguarda giochi e console più vendute nella settimana compresa tra il 25 e il 31 luglio 2022, che non risultano particolarmente sorprendenti.

Vediamo dunque la classifica dei giochi più venduti in Giappone nella settimana in questione:

[NSW] Xenoblade Chronicles 3 (Nintendo, 07/29/22) - 112,728 (New) [NSW] Digimon Survive (Bandai Namco, 07/28/22) - 28,536 (New) [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) - 24,966 (623,493) [NSW] Monster Hunter Rise + Sunbreak Set (Capcom, 06/30/22) - 17,209 (217,472) [NSW] LIVE A LIVE (Square Enix, 07/22/22) - 14,098 (85,235) [PS5] Gran Turismo 7 (SIE, 03/04/22) - 12,453 (139,888) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 11,542 (4,745,609) [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) - 11,201 (823,909) [NSW] Tengoku Struggle: Strayside (Idea Factory, 07/28/22) - 10,912 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 9,873 (2,727,866)

Xenoblade Chronicles 3 debutta direttamente al primo posto, senza particolare sorpresa, seguito dall'altra new entry di rilievo, ovvero Digimon Survive. Per il resto, la top ten risulta essere come al solito dominata dai giochi Nintendo Switch tranne che per Gran Turismo 7 al sesto posto.

Vediamo inoltre la classifica hardware giapponese per la settimana:

Switch OLED Model - 42,355 (2,097,719) PlayStation 5 - 36,237 (1,548,670) Switch - 20,489 (18,547,427) Switch Lite - 10,394 (4,827,025) Xbox Series X - 7,093 (134,893) PlayStation 5 Digital Edition - 3,099 (255,311) Xbox Series S - 1,895 (148,132) New 2DS LL (including 2DS) - 87 (1,187,961) PlayStation 4 - 14 (7,819,783)

Sembra che PS5 abbia ricevuto nuovi stock particolarmente forniti, visto l'incremento di vendite, pur rimanendo molto lontana da Nintendo Switch. D'altra parte, anche Xbox Series X|S continuano a far segnare delle buone performance in Giappone, rispetto ai risultati storici delle console Microsoft.