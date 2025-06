Donkey Kong Bananza non riesce ad andare oltre la terza posizione dei giochi più attesi su Famitsu

Come sempre, la famosa testata giapponese Famitsu ha realizzato un sondaggio tra i propri lettori chiedendo quali sono i giochi che più attendono tra quelli in uscita a breve o lungo termine.

La lista è composta da giochi per PS5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 e come spesso accade vede in cima Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake, in entrambe le versioni console confermate. A seguire, troviamo invece Donkey Kong Bananza che, visto l'uscita sempre più vicina, riesce a battere il molto atteso Pragmata.