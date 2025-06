Mario Kart World sta ricevendo un "review bombing" su Metacritic

Nell'arco di pochi giorni, infatti, il videogioco è passato da una media di 8.3 a una di 7.5. Si tratta di una modifica non enorme, ma le recensioni negative su Metacritic stanno aumentando ed è un chiaro segnale che a una fetta degli appassionati del gioco di guida la cosa non sia piaciuta.

Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento per Mario Kart World e pare che non a tutti sia piaciuto. Tramite Metacritic, infatti, stanno arrivando tutta una serie di recensioni negative al videogioco di Nintendo Switch 2, in un tentativo di " review bombing " che sta avendo un effetto non massiccio ma comunque visibile.

Il motivo del review boming di Mario Kart World

Il problema in questo momento, per alcuni giocatori, è che l'aggiornamento di Mario Kart World ha reso più complesso giocare in un classico match con percorsi a tre giri e ha messo dato molto più spazio alle gare "intermission" che usano la struttura a mappa aperta introdotta per la prima volta da questo capitolo.

Molti appassionati preferiscono il classico sistema e visto che la possibilità di imbattersi online in match di questo tipo è calata, comprensibilmente non sono felici della modifica. La conseguenza, come potete vedere poco sotto, è che vari giocatori hanno iniziato a lasciare recensioni negative.

Un paio di esempi di recensioni negative di Mario Kart World

Ovviamente Nintendo continuerà ad aggiornare il gioco ed è possibile che a un certo punto dia più spazio alle modalità più classiche o che permetta ai giocatori di "dividersi" tra le tipologie di gare che più preferiscono. Ovviamente alcuni non si fanno troppi problemi e semplicemente si divertono senza troppi pensieri, magari tentando di fare qualche strano record. Ad esempio un utente di Mario Kart World ha eseguito 770 acrobazie aeree prima di tornare a terra.