Netflix: gli anime, i film e le serie TV in uscita a luglio

Ora che ci siamo lasciati alle spalle Squid Game con la terza e ultima stagione - ma potrebbe tornare sotto forma di reboot/sequel statunitense, occhio - è venuto il momento di guardare al futuro... o al passato, in un certo senso, se teniamo in considerazione i sequel di The Old Guard e Un tipo imprevedibile. Ma ci sono anche alcuni anime da tenere a mente, per non parlare del ritorno di The Sandman. Vediamo insieme cosa troveremo a luglio su Netflix noi nerd appassionati di videogiochi, fumetti e così via.

The Old Guard 2 Sono passati ben cinque anni dal primo The Old Guard e, a dirla tutta, non ci speravamo più, ma invece eccolo qui, The Old Guard 2, in arrivo su Netflix il 2 luglio. Se vi siete persi il primo film - ancora disponibile sulla piattaforma - vi consigliamo di rimediare: è un film d'azione notevole, graziato da un ottimo cast che include la sempre fantastica Charlize Theron e il nuovo idolo delle folle Luca Marinelli, da poco protagonista di M: Il figlio del secolo, che ha talmente colpito Hideo Kojima da finire nel suo recentissimo Death Stranding 2. Per chi non lo sapesse, The Olg Guard è ispirato all'omonima serie a fumetti di Greg Rucka e Leandro Fernández, incentrata su una squadra di immortali - capitanata da Charlize Theron nei panni di Andromaca o Andy per gli amici - che fanno i mercenari in missioni ad alto rischio. Il nuovo film proseguirà la storia cominciata cinque anni fa: Andy ha perso l'immortalità, ma dovrà vedersela con la sua amante perduta, Quynh, che in qualche modo è tornata dalla prigione subacquea in cui è rimasta intrappolata per secoli. Nel cast del nuovo film anche Uma Thurman e Henry Golding.

The Sandman 2 La seconda stagione di The Sandman arriverà su Netflix in due volumi: il primo volume uscirà il 3 luglio, il secondo invece il 24 luglio. È inoltre previsto uno speciale per il 31 luglio. La stagione sarà composta da undici episodi in totale, ma attenzione: è anche l'ultima stagione, poiché Netflix ha deciso da mesi di non proseguire con l'adattamento dell'omonimo fumetto pluripremiato di Neil Gaiman. I motivi sono complessi: da una parte, sembra che la piattaforma di streaming avesse deciso di interrompere la lunga e complicata lavorazione della serie già nel 2023, nonostante il buon riscontro di pubblico e critica; dall'altra, a dare il colpo di grazia alla serie potrebbero essere state le accuse di violenza sessuale rivolte all'autore in questi anni. Una scena di The Sandman 2, dal 3 luglio su Netflix In ogni caso, la serie adatterà il fumetto da La stagione delle nebbie in poi, introducendo gli Eterni - Destino, Morte, Desiderio, Distruzione, Disperazione e Delirio - e riportando in scena Lucifero. Il cast è riconfermato, a partire dall'etereo Tom Sturridge nei panni di Morfeo, ma la stagione introdurrà nuovi personaggi e situazioni ancora più oniriche e poetiche.

L'estate in cui Hikaru è morto Scritto e disegnato da Mokumokuren, L'estate in cui Hikaru è morto (Hikaru ga Shinda Natsu) è un manga che prosegue ormai da qualche anno su Young Ace Up e che ha riscosso un ottimo successo di critica e pubblico per l'organica commistione di generi diversi, i disegni curati e la scrittura inusuale: ambientato in un paesino del Giappone rurale, racconta la storia - che è più una delicata bromance - di Yoshiki e Hikaru, due liceali inseparabili che nascondono un segreto. L'estate in cui Hikaru è morto Hikaru infatti è morto in un incidente in montagna, ed è stato sostituito da un'entità soprannaturale che ha assunto le sue sembianze e i suoi ricordi. Yoshiki se ne accorge quasi subito ma, non volendo rinunciare al suo amico, e per paura che l'entità possa nuocergli, continua a frequentare "Hikaru" che, dal canto suo, sta scoprendo cosa significhi essere umano. A metà tra un horror psicologico, un thriller sovrannaturale e una commedia young adult, l'anime realizzato da CygamesPictures arriverà su Netflix a partire dal 5 luglio con cadenza settimanale.

Leviathan Ispirato al romanzo omonimo di Scott Westerfield (primo di una trilogia composta anche da Behemoth e Goliath) il nuovo anime in uscita il 10 luglio - e poi pubblicato a cadenza settimanale - merita tutta la nostra attenzione. Realizzata da Qubic Pictures e Orange (quelli di Trigun Stampede e Beastars, tra le altre cose) la serie animata diretta da Christophe Ferreira, per le musiche di Nobuko Toda e Kazuma Jinnouchi, racconta una Prima Guerra mondiale alternativa in cui la Germania e l'Impero austro-ungarico schierano armi da guerra meccanizzate contro le creature artificiali della Triplice Intesa. Una scena di Leviathan, dal 10 luglio su Netflix Nel mezzo della guerra, il principe Aleksander di Hohenberg, figlio dell'arciduca Francesco Ferdinando, salva Deryn Sharp, una fanciulla che si è travestita da ragazzo per arruolarsi nell'aviazione britannica e che è salita a bordo del Leviathan, una sorta di balena geneticamente modificata per volare come un dirigibile. La natura steampunk di questo racconto a metà tra la fantascienza e l'ucronia è affascinante e insolita: se la prima stagione dovesse avere successo, Netflix potrebbe adattare anche gli altri due romanzi della trilogia.

Un tipo imprevedibile 2 Adam Sandler è un attore controverso che si ama o si odia, ma alcune commedie in cui ha recitato sono diventate iconiche ed era solo questione di tempo prima che anche a Un tipo imprevedibile (noto come Happy Gilmore in patria) toccasse un sequel. La pellicola datata 1996 raccontava la storia di un ragazzotto che scopriva di avere un talento per il golf e che partecipava a una serie di competizioni, pur avendo zero preparazione in merito, per saldare i debiti della nonna e trovare l'amore. Un tipo imprevedibile 2, dal 25 luglio su Netflix Trent'anni dopo, Happy ha lasciato lo sport e si occupa principalmente di sua figlia Vienna, ma una serie di circostanze, e il ritorno del suo antico rivale Shooter McGavin, lo costringeranno a tornare sul campo da golf per un nuovo torneo. Diretto da Kyle Newacheck - che ha già lavorato con Sandler a Murder Mystery - il film arriverà su Netflix il prossimo 25 luglio: non aspettatevi una pellicola da Oscar, ma una commedia sportiva spensierata per una serata poco impegnativa.