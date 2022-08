FIFA 23, Pro Club e Volta si uniscono in un’unica carriera

Prosegue il nostro viaggio per la scoperta di FIFA 23, analizzando nel dettaglio tutte le novità che andranno a investire praticamente ogni aspetto del gioco. In quella che dovrebbe essere la penultima tappa, vi racconteremo di come i Pro Club e Volta in FIFA 23 si uniranno per rendere la progressione e la crescita del proprio calciatore virtuale più semplice e veloce.

Volta e i Pro Club sono le modalità più sociali di FIFA 23

Nella parabola che ha portato Volta dall'essere la next big thing di FIFA al rivestire il ruolo di semplice divertissment con il quale intrattenere gli amanti delle evoluzioni e del calcio da strada, il prossimo passo è quello di un sostanziale accorpamento con i Pro Club, l'amatissima modalità 11 contro 11 di EA Sports. Nonostante siano agli antipodi, in Volta, infatti, il focus è il divertimento, le modalità di gioco strambe, il look e i dribbling, mentre i Pro Club emulano le vere società sportive con i videogiocatori che, controllando un unico calciatore, devono stare attenti alla posizione in campo, ai ruoli e agli schemi, queste due modalità sono basate sullo stesso principio: creare un calciatore virtuale e allenarlo fino a farlo diventare un campione.

Per questo motivo in FIFA 23 gli sviluppatori hanno deciso di accorpare la progressione del proprio avatar virtuale in modo da semplificare e velocizzare la sua crescita e farlo essere pronto per scendere in campo sia in una partita a 11 che in una da calcetto. Come farlo è molto semplice: ognuna di queste attività farà guadagnare sia punti SP sia VOLTA Coin da spendere liberamente nelle due modalità.

Ovviamente ci saranno elementi specifici per un'esperienza e per l'altra, ma in questo modo gli sviluppatori vogliono evitare che ci siano due esperienze analoghe e parallele, ma non comunicanti tra di loro.

In FIFA 23 ci si troverà ad avere un forte terzino per i Pro Club che potrà sfoggiare il suo talento e le sue statistiche "pompate" che nelle partite Arcade e viceversa, incentivando, quindi, la fusione di due comunità di gioco diverse, ma con diversi punti in comune.